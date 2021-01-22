أفغانستان تُسجل 3 وفيات و76 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 76 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و25 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الجمعة- أن إجمالي الإصابات بالفيروس المعروفة في البلاد بلغ 54 ألفًا و559 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2373 حالة، فيما تماثل 46 ألفًا و912 شخصًا من الفيروس.وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ236 ألفًا و300 عينة في المراكز الحكومية، فيما توجد 6 آلاف و716 إصابة نشطة معروفة في البلاد.