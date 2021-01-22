حبس عاطل للتحريض على ممارسة الفجور بالمنتزه

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدارة صفحة على مواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد برصد صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت، بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وتبين أنه عاطل، مقيم فى دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.