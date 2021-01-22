«شتي في مصر» تنعش فنادق البحر الأحمر.. الأسعار منخفضة والخدمة عالية

شهد عدد من فنادق مدينة الغردقة انتعاشة في نسبب الإشغال تزامنًا مع انطلاق مبادرة وزارة السياحة والحكومة المصرية لدعم السياحة الداخلية بمبادرة "شتي في مصر"، وذلك عن طريق دعم الحكومة للفنادق بتخفيض أسعار الغردقة بالفنادق التي تبدأ من الـ 3 نجوم والـ5 نجوم للمصريين.وأكد سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة من الفنادق السياحية بالغردقة، لـ"الدستور"، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المصريين لقضاء إجازة الشتاء بالفنادق المصرية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك حجوزات بدأت تفد إلى فنادق البحر الأحمر، بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، مما أدى إلى انتعاش حركة السياحة، لافتًا أن مبادرة "شتي في مصر" تفاعلت معها الكثير من الفنادق، حيث تبدأ الأسعار من 350 جنيهًا للفرد في الليلة شاملة جميع الوجبات.وأضاف جمعة، أن المبادرة تستهدف الأفراد والأسر الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج وبسبب إغلاق كورونا ألغوا رحلاتهم، كما تستهدف المبادرة الأسر والأفراد الباحثين عن قضاء إجازة آمنة وسط انتشار كورونا وبتكلفة أقل، مؤكدًا أن المبادرة ناجحة حتى الآن ولا بد من دعمها بالتسويق الجيد لها ومدى انخفاض الأسعار خلالها بحدٍ كبير.وأوضح جمعة، أن الفنادق المشاركة في المبادرة تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا باهتمام كبير، مشيرًا إلى أنه هذه الفنادق حصلت على شهادات صحية بدعم من جهات مختلفة منها السياحة والآثار والصحة والعاملون في الفنادق مدربين على التعامل مع الظروف الجديدة، لافتًا إلى أن المبادرة تحتاج إلى تسويق أكثر في كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بها وبمميزاتها وأسعارها.