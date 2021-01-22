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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

295 مشروعًا بـ38.5 مليار.. جهود الدولة لتطوير البنية التحتية فى مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:12 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
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أولت القيادة السياسة اهتمامًا خاصًا بتعزيز المرافق والخدمات الأساسية بالدولة، لا سيما تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتى تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ بضعة أعوام، على أن يتم تحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

وأنجزت الدولة حوالي 295 مشروعًا بتكلفة 38.5 مليار جنيه في مجال المشروعات الخاصة بالمياه والمرافق والصرف الصحي، وجار تنفيذ 62 مشروعًا بتكلفة 8.3 مليار جنيه، حسب الأرقام الرسمية الصادرة.

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

واستحوذ قطاع الإسكان والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي على اهتمام كبير، نظرًا لحساسية هذا القطاع ومدى أهميته، وحرص الحكومة على تحقيق الأمن المائي كأحد البرامج الرئيسية التي تتعلق بالأمن القومى المصرى، إذ يبلغ دعم الحكومة لتطويره نحو 21% من التمويلات التنموية بواقع 1.417 مليار دولار.

وبلغ معدل دعم الحكومة لتحسين البنية التحتية الأساسية ما يقرب من 57.8% من حجم التمويلات التنموية التي اتفقت عليها الوزارة مع شركاء التنمية خلال 2020، لتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتعزيز الخدمات العامة والمرافق، وفق تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولى.

- دعمًا بـ26% من التمويلات التنموية

وقُدر حجم الدعم التي ستقدمه الحكومة لتطوير البنية التحتية بقطاع النقل حوالي 26% من التمويلات التنموية، من إجمالي تمويلات بواقع 1.79 مليار دولار اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، بهدف توفير وسائل مواصلات لائقة لجميع المواطنين، فضلًا عن العمل على تطوير هيئة السكة الحديد وكذا شبكة خطوط مترو الأنفاق.

وخلال العام الماضي بلغ إجمالي الاتفاقات التي عقدتها الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، نحو 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة، فيما وصلت التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص إلى 3.2 مليار دولار.

أما عن قطاع الكهرباء، فقد شهد العديد من المشروعات، على رأسها المشروع القومي العملاق بنبان لتوليد الطاقة الشمسية النظيفة بقوة 1.5 جيجا وات، إذ تم تخصيص ما يقرب من 10.1% لإقامة مشروعات تنموية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، بواقع إجمالي 677 مليون دولار لتنمية قطاعات الدولة خلال عام 2020.

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