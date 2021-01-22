حبس عاطل لإدارة صفحة لممارسة الفجور على الإنترنت

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإدارة صفحة على مواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، يفيد برصد صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.