طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية
الجمعة 22/يناير/2021 - 12:42 م
أسماء منصورطباعة
يقدم لكم «الدستور» طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بفتح باب إضافة المواليد لبطاقة التموين، للفئات المستحقة للدعم وأبرزها:
_الأرامل والمطلقات
_من يحصلون علي معاش تكافل وكرامة
_فئة العمالة اليومية عبر المنتظمة
وفي وقت سابق، تم تدشين موقع بوابة مصر الرقمية ويمكن الدخول عليه ( من هنا)، أو موقع دعم مصر لتلقي الطلبات عليه ضمن مجموعة من الخدمات التي يقدمها الموقع بما يحقق أمران أولا مجاراة التطورات التكنولوجية في الوقت الراهن وتحقيق خطة التحول الرقمي، والأمر الآخر هو القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيًا بما يضمن تحقيق إجراءات مكافحة العدوى ومنعا للزحام حرصا على المواطنين في إطار موجة فيروس كورونا المستجد.
وبعد ذكر الفئات المستحقة للدعم نعرض خطوات إضافة المواليد الجدد.
-ثم الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد.
_بعدها يكتب المتقدم بالطلب رقم البطاقة التموينية.
_ثم يتم ملء بيانات صاحب البطاقة التموينية ( الاسم، الرقم القومي، المحافظة التابع لها وباقي البيانات.).
كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد ضمهم إلى بطاقة التموين، وصلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
_ثم تحميل كافة المستندات التي تؤكد صحة البيانات المدونة، والضغط على إرسال طلب.
وتعد فائدة إضافة فرد جديدة إلى بطاقة التموين، هو زيادة الحصة التموينية الشهرية المخصصة للأسرة.
ويحرص جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.
وفي وقت سابق، صرحت مصادر مسئولة بوزارة التموين لوسائل إعلام أن التموين أتاحت ثلاث خدمات جديدة على موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات،بالإضافة للقيام بتحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها تماشيا مع توجيهات الدولة في ضوء تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
_الأرامل والمطلقات
_من يحصلون علي معاش تكافل وكرامة
_فئة العمالة اليومية عبر المنتظمة
وفي وقت سابق، تم تدشين موقع بوابة مصر الرقمية ويمكن الدخول عليه ( من هنا)، أو موقع دعم مصر لتلقي الطلبات عليه ضمن مجموعة من الخدمات التي يقدمها الموقع بما يحقق أمران أولا مجاراة التطورات التكنولوجية في الوقت الراهن وتحقيق خطة التحول الرقمي، والأمر الآخر هو القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيًا بما يضمن تحقيق إجراءات مكافحة العدوى ومنعا للزحام حرصا على المواطنين في إطار موجة فيروس كورونا المستجد.
وبعد ذكر الفئات المستحقة للدعم نعرض خطوات إضافة المواليد الجدد.
طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقميةأولًا تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا)
-ثم الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد.
_بعدها يكتب المتقدم بالطلب رقم البطاقة التموينية.
_ثم يتم ملء بيانات صاحب البطاقة التموينية ( الاسم، الرقم القومي، المحافظة التابع لها وباقي البيانات.).
كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد ضمهم إلى بطاقة التموين، وصلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
_ثم تحميل كافة المستندات التي تؤكد صحة البيانات المدونة، والضغط على إرسال طلب.
وتعد فائدة إضافة فرد جديدة إلى بطاقة التموين، هو زيادة الحصة التموينية الشهرية المخصصة للأسرة.
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ويحرص جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.
وفي وقت سابق، صرحت مصادر مسئولة بوزارة التموين لوسائل إعلام أن التموين أتاحت ثلاث خدمات جديدة على موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات،بالإضافة للقيام بتحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها تماشيا مع توجيهات الدولة في ضوء تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.