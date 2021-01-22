طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية أولًا تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (



-ثم الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد.



_بعدها يكتب المتقدم بالطلب رقم البطاقة التموينية.



_ثم يتم ملء بيانات صاحب البطاقة التموينية ( الاسم، الرقم القومي، المحافظة التابع لها وباقي البيانات.).



كتابة بيانات الأفراد الجدد المراد ضمهم إلى بطاقة التموين، وصلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.



_ثم تحميل كافة المستندات التي تؤكد صحة البيانات المدونة، والضغط على إرسال طلب.



وتعد فائدة إضافة فرد جديدة إلى بطاقة التموين، هو زيادة الحصة التموينية الشهرية المخصصة للأسرة.

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ويحرص جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.



وفي وقت سابق، صرحت مصادر مسئولة بوزارة التموين لوسائل إعلام أن التموين أتاحت ثلاث خدمات جديدة على موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات،بالإضافة للقيام بتحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها تماشيا مع توجيهات الدولة في ضوء تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

