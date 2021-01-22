14 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات المياه بأسيوط

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتى على رأس أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي بيان للشركة القابضة، أعلن عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد لعدد 8 مروقات بمحطتى منفلوط المرشحة ومحطة أبوتيج المرشحة ومحطة النزلة باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.وأشار إلى أن الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد يأتى ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى، وضمانا للتنمية المستدامة.وأضاف أنه جار إحلال وتجديد 4 مروقات بمحطات نزلة عبداللاه المرشحة، و2 مروق بمحطة مياه منفلوط، و2 مروق بمحطة مياه أبوتيج، بتكلفة إجمالية بلغت 12.6 مليون جنيه، بالإضافة لمنظومات معالجة مياه الروبة، والتى تخطت 1.4 مليون جنيه.