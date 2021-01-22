طبيب يوضح لماذا انخفضت أعداد المصابين بكورونا؟

تزامنًا مع انخفاض أعداد المصابيين كما صرحت وزيرة الصحة والسكان حيث وصلت نسبة الانخفاض لـ21% في أخر أسبوعين والتي يرجع الفضل لجهود وزارة الصحة، تواصلت "الدستور" مع دكتور سباعي ضياء طبيب أمراض الصدر والجهاز التتنفسي لمعرفة أسباب انخفاض أعداد مصابين كورونا.قال "سباعي" أثناء حديثة لـ"الدستور" إن سباب انخفاض أعداد مصابي كورونا يرجع للخبرة التي اكتسبتها المنظمة الطبية في التعامل مع الموجة الأولى موضحًا أنه من الطبيعي بعد معرفة كيفية التعامل مع الفيروس وفترات التمحور التي يمر بها وطريقة مواجهتها بسرعة أن كل تلك النقاط تساهم في انخفاض الأعداد.كما ذكر"سباعي" أن من النقاط التي ساهمت في تراجع أعداد مصابي كورونا حدوث إصابة لعدد كبير من الأشخاص في الموجة الأولى لذلك في الموجة الثانية تكون الإصابات أقل وبالتالي أصبح المواطنين اكثر حرصًا موضحًا أنه يوجد مصابون ولكن الأغلبية يكونون في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض المناطق الحضرية في محافظات أخرى هي الأكثر إصابة في الموجتين وذلك نظرًا لأعداد المواطنين وكثافة السكانية.أوضح "سباعي" أن مصر مصنفة عالميًا من أقل دول العالم إصابة مقارنة بعدد السكان ونسبة الوفيات في كل مليون نسمة، قائلًا: "عدد الوفيات في الموجة الثانية أقل من الموجة الأولى" مؤكدًا أن هذا يعتبر دليل قوي يشير أن منظمة الصحة تتعامل بشكل حازم وصحيح في مواجهة تلك الأزمة.وتابع "ضياء" مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كانت بالتزامن مع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، من خلال تشديد الإجراءات في حالة تفاقم الأعداد وتخفيفها كلما كانت الأعداد أقل موضحًا أن تلك الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيف أعداد الإصابة.