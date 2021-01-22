«القابضة للمطارات»: تسيير 4 رحلات شهريًا بين برج العرب والدوحة

صرحت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بانتهاء عمليات رفع كفاءة وتطوير وصيانة قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية، لتواكب قرى البضائع بكبريات المطارات العالمية، في ظل تزايد الحركة التجارية "البضائع" إلى المطار خلال الفترة الراهنة.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن مطار برج العرب الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الرحلات الجوية القادمة من الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين واليمن، بالإضافة إلى قطر والتى سيتم تسيير 4 رحلات شهريًا بين مطارى برج العرب والدوحة عقب عودة الحركة الجوية والعلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر الأيام الماضية.وأشارت المصادر إلى أن حصول مطار برج العرب الدولي على شهادة الاعتماد الصحي من المجلس الأعلى للمطارات، سيسهم بشكل كبير في زيادة الطلب من جانب شركات السياحة والطيران لتسيير رحلات مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" إلى محافظة الإسكندرية خلال الفترة المستقبلية، نظرًا لالتزام سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين والعاملين في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي يشهدها العالم.وتابعت المصادر أن السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تواصل عمليات تشييد مبنى الركاب رقم 2، والذي سيتم الانتهاء منه خلال العامين المقبلين لتخفيف الضغط والعبء الجوي والركابي على المبنى الجديد، خاصة في حالة تزايد الرحلات الجوية والوفود.