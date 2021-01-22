الأغلبية في «النواب» تمنح استثناء لمرشح بايدن لوزارة الدفاع

أيد معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، استثناء يسمح للويد أوستن، بتولي منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك رغم استقالته من الجيش في عام 2016.ويرتبط الاستثناء بمادة في القانون الأمريكي تخص الإدارة المدنية للجيش الأمريكي، تشترط فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع، وفقا لوكالة رويترز.وفي حال تم تثبيت "أوستن" في منصبه، سيكون أول وزير للدفاع من أصل أفريقي يقود الجيش الأمريكي البالغ نحو 1.3 مليون جندي، وأكبر مؤسسة عسكرية في العالم.وتقاعد أوستن البالغ 67 عاما، في 2016، وكان شخصية عسكرية كبيرة في البنتاجون كأول رئيس للقيادة الأمريكية الوسطى، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، أي في معظم الأماكن التي تخوض فيها القوات الأمريكية حروبا.ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أوستن قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، ولم يصادق مجلس الشيوخ حتى الان، سوى على مرشحة واحدة فقط من مرشحي بايدن، وهي رئيسة الاستخبارات الوطنية القادمة أفريل هينز.ومن المتوقع أن يتم التصويت على مرشحي بايدن، لمنصبي وزير الخزانة ووزير الخارجية خلال الأيام المقبلة.