«التراس»: إنشاء مصنع متخصص في أغشية تحلية مياه البحر بالتعاون مع روسيا

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والبحثية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات محطات تحلية المياه.جاء هذا خلال مباحثات التعاون التي جرت عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بين العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية ومؤسسة «روسنانو» الروسية المتخصصة في هذا المجال.وأوضح «التراس»، أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع معدات ومكونات محطات تحلية مياه البحر بالخبرات الوطنية المصرية، لافتا إلى الاتفاق على بحث إنشاء مصنع متخصص لتصنيع أغشية تحلية مياه البحر، بالشراكة مع الجانب الروسي وذلك بالإمكانيات التكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.وأشاد بخبرات مؤسسة «روسنانو» الروسية بصفتها أحد الكيانات الهامة والمتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، موضحًا الإتفاق على زيادة نسب المكون المحلى لإنتاج التقنيات وتصنيعها لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في صناعة محطات التحلية، وخفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، ومن ناحية أخري توطين هذه الصناعة؛ بما يسهم في خفض سعر المتر المكعب من المياه وتحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية.وذكر أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات القومية، والتوسع مستقبلا للأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بنقل التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير والاستفادة من البحوث والدراسات التطبيقية بالجامعة، فضلًا عن إجراء دراسات السوق للمنتج المستهدف محليًا وخارجيًا.كما جرى بحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون في عدد من مجالات الصناعة بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، ومن بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.من جانبه، أشاد رئيس «روسنانو» بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد لتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى تطلع المؤسسة الروسية لعقد الشراكات مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المتعددة، وفقا لمعايير الجودة العالمية.