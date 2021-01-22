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حوادث

إحالة 3 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
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أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية، للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.

وكشف تقرير الاتهام أن "خالد ع"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة" بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي.

وتضمنت أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ 75500 جنيهًا ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ 132674 جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهًا فقط لعدد 5 فنيين.

وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالي بهذه القيمة لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الإستزراع السمكى 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات

كما تبين بأوراق القضية أن "منى ع"، المراقب مالي بوزارة المالية إعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الإستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ 75500 جنيهًا ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ 132674 جنيهًا ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهًا فقط لعدد 5 فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه

ووافق "عبد الله م"، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر إعتماد مالى بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الإستزراع السمكي بمبلغ 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات

وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا

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