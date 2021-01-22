عجز الميزانية في بريطانيا يسجل ثالث أعلى زيادة له على الإطلاق في ديسمبر

سجل عجز الميزانية في بريطانيا ثالث أعلى معدل له على الإطلاق في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء في البلاد اليوم الجمعة.وبلغ صافي معدل اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك الحكومية، 34.1 مليار جنيه استرليني في ديسمبر بزيادة قيمتها 28.2 مليار جنيه استرليني عن نفس الفترة من العام السابق.ويمثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على الإطلاق خلال شهور ديسمبر بشكل عام، وثالث أعلى معدل اقتراض خلال أي شهر على الاطلاق، منذ بدء تسجيل معدلات العجز الشهرية في 1993.وخلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر، ارتفع صافي اقتراض القطاع العام بواقع 212.7 مليار جنيه استرليني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 270.8 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى معدل عجز في الميزانية خلال نفس الفترة منذ عام 1993.