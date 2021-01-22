نصف مليون مشاهدة لناصيف زيتون في أولى تجارب باللهجة المصرية

حقق المطرب اللبناني ناصيف زيتون نصف مليون مشاهدة، بأغنيته الجديدة باللهجة المصرية "خط أحمر"، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة علي قناته بموقع "يوتيوب".الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع عمر صباغ، ولاقت مفردات من الشارع المصري أراد ناصيف من خلالها ان يزيد من اعداد جمهوره في مصر.يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.