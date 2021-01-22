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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتجه نحو الأفضل في 5 أسابيع رغم الهبوط

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:43 م
الذهب
الذهب
وكالات
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هبط الذهب اليوم الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة)، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها أمس الخميس وفي الأسبوع، ارتفع 1.8 بالمئة وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1860.90 دولار.

وقال كايل رودا "الذهب يعاني بسبب ارتفاع العوائد الاسمية، والذي جاء على خلفية أرقام قوية لإعانات البطالة الأمريكية، أيضا تبنى البنك المركزي الأوروبي اتجاها أقل ميلا للتيسير مقارنة مع ما كانت ترغب به السوق".

وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق واحد بالمئة مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.

وألمحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة اثنين بالمئة إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9 بالمئة.

وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8 بالمئة، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2359.52 دولار.

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