الروائية منار عادل تكشف تفاصيل روايتها «شروق وغراب»

تصدر قريبا رواية "شروق وغراب" للكاتبة والفنانة التشكيلية منار عادل، عن دار إبهار للنشر والتوزيع، وهي الرواية الثانية لها بعد رواية " روضة من جهنم ".وقالت الروائية منار عادل، لـ "الدستور"، أن رواية "شروق وغراب " هي رواية أصوات، تناقش في معظم احداثها حياة أطفال مؤسسات الدفاع الاجتماعي، وهي الأماكن التي يعيش فيها أطفال أشبه بالأيتام، رغم وجود أهاليهم على قيد الحياة، مضيفة تقوم هذه المؤسسات برعاية الأطفال وكفالتهم، كون الأهل غير صالحين، إلى جانب الحفاظ عليهم من التعرض للانتهاكات.وتشير الروائية إلى أن البطلة الرئيسية "شروق "عاشت طول حياتها مع والدها والذي كان بدوره يؤذيها، لكن دون أن يعرف بدافع حبه الجنوني لها، وإلى جانب شخصية" شروق" تأتي شخصية "طبيب جراحة يتعرض لحادث يؤدي إلى تشويه وجهه تماما، مما يؤثر على شخصيته ويظهر تشوهه الداخلي والنفسي ليتجه للقيام بأعمال مشبوهة.وتلفت منار عادل إلى أنها قامت برسم لوحة غلاف الرواية، وتصميم الغلاف للفنان ضياء إبراهيم.