لا تستهن بمشاعر الآخرين.. رسالة البابا تواضروس للأقباط اليوم

أطلق القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحلقة الأحدث من رسائل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وجاءت رسالة البابا تواضروس الثاني، والتي بثها المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت عنوان " لا تستهين بمشاعر الآخرين مهما أن كانت بسيطة".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.