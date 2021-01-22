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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة» تصدر تقريرا بأنشطة معهد بحوث أمراض النباتات

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:26 ص
معهد بحوث أمراض النباتات
معهد بحوث أمراض النباتات
عبدالناصرمحمد
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أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول نشاطه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد إنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، البحيرة، القليوبية، المنوفية، وكفر الشيخ، للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: الفراولة والبطاطس والخيار والكرنب والقرنبيط والطماطم والباذنجان والفاصوليا والفلفل، حيث تم إفادة المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الأمراض لكل محصول، لافتا الى انه تم ايضا المرور على محافظات الاسماعيلية البحيرة وبني سويف والقليوبية للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الفاكهة: الموالح والمانجو والجوافه والمشمش والموالح، ورصد أهم المشاكل المرضية وافادة المزارعين بالتوصيات الملائمة للمكافحة.

وأوضح مدير المعهد أنه تم أيضا رصد الحالة المرضية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية وبني سويف للوقوف علي أهم المشاكل المرضية وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة.

واشار الى انه فيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي والخدمي للمعهد خلال ديسمبر الماضي، تم فحص عدد (391) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (63) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (10) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، كذلك فحصعدد (63) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، لافتا الى انه تم ايضا شراءعدد (12) عزلات فطرية من قسم حصر وتقسيم الفطريات.

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