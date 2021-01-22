مياه المنيا: تدريب 350 على إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال 2020

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية قامت بتأهيل وتدريب 350 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بالفروع وجميع مسؤلي السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل والمحطات خلال عام 2020.

وأوضح أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين على كيفية التعامل مع مخاطر تسرب الكلور والدخول في الأماكن الضيقة والمغلقة والتعرف على أنواع الحرائق وطرق مكافحتها باستخدام معدات الإطفاء، وذلك بفروع العدوه ومغاغة وسمالوط وبني مزار ودير مواس.

وأضاف "الشهاوى" أن تأهيل العاملين ومسئولى السلامة والصحة المهنية أسهم في حصول عدد من محطات المياه والصرف الصحي والشبكات على شهادة T.S.M (الإدارة الفنية المستدامة) ومن هذه المحطات: (محطة مياه الرحمانية- محطة مياه السلام- محطة معالجة تانوف).

وأكد أن رفع كفاءة قدرات العاملين وتطوير الأداء لاسيما فى مجال السلامة والصحة المهنية يأتى ضمن توصيات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال "الشهاوى" إنه يتم تنفيذ خطط للتدريب العملي والنظري في مواقع العمل مع ضرورة وأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية للحفاظ على العنصر البشري والمادي.

وأشار إلى أنه جارى حاليًا تجهيز دورة فني وأخصائي وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية لعدد (50) فنيًا من مواقع عمل مختلفة بالشركة، وذلك لتأهيلهم للعمل كمسئولين للسلامة والصحة المهنية في مواقع عملهم واعتماد الشهادات عن طريق المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ونوه رئيس الشركة أنه فى إطار التطوير والاستفادة من كل الخبرات فإن الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية قامت بصيانة وملء ما يقرب من (300) جهاز إطفاء بمختلف مواقع الشركة بواسطة الورشة الفنية لصيانة أجهزة الإطفاء بجميع أحجام طفايات البودرة والمنشأة حديثا بمحطة رفع شاهين بالمنيا لتخدم جميع فروع الشركة، بالإضافة إلى تجهيز بعض المحطات بنظام الأطفاء التلقائي والغمر بثاني أكسيد الكربون لحماية اللوحات الكهربائية والمحولات من مخاطر الحريق.

وأضاف أنه يتم تجهيز كبسولات الكلور للقضاء على تسريب الكلور حال حدوثه في بعض المحطات (محطة العرين القبلي بملوي - محطة مياه التل دير مواس) لتجنب أى مخاطر ناتجة عنه.