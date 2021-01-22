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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة» تستقبل العمالة العائدة لدمجهم فى سوق العمل

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:51 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة، لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيًا أو ماليًا في بدء مشروع صغير، أو في الحصول على سيارة للعمل عليها سواء كانت نقلًا أو ميكروباصًا أو وملاكي.

وقال ياسر سعيد، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، إنه بناء علي توجيهات الوزير تم الاتصال بـ228 مواطنًا من العائدين حضر منهم 38 مواطنًا لمقر المديرية، وتم استقبالهم لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها والعمل على تقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي.
ولفت مدير المديرية إلى أنه تم عقد اجتماع معهم لعرض فرص العمل المتاحة بالمحافظة عن طريق المديرية، كما تم مناقشة بعض أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن تمويلها عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وأثمر الاجتماع عن رؤى جديدة من خلال تبادل الخبرات والأفكار في هذا الشأن، حيث تبين أن الغالبية منهم يريد إقامة مشروع صغير، ولكن تنقصهم المعلومات عن متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي، وكذا كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى للتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

حضر الاجتماع، ايفيت عبدالمسيح، مسئول التدريب المهني بإدارة مراكز التدريب، ومي محمد مطاع مسئول التشغيل بادرة بحوث العمالة، وأسامة خليفة تمام، مدير إدارة خدمة المواطنين، ودعاء حسنين، مدير مكتب تشغيل برج العرب، ونجوى يوسف، إداري إدارة بحوث العمالة بالمديرية.
«القوى العاملة» تستقبل العمالة العائدة لدمجهم فى سوق العمل
«القوى العاملة» تستقبل العمالة العائدة لدمجهم فى سوق العمل
«القوى العاملة» تستقبل العمالة العائدة لدمجهم فى سوق العمل
«القوى العاملة» تستقبل العمالة العائدة لدمجهم فى سوق العمل

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