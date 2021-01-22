لمدة 7 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن قطع المياه عن مناطق وسط المدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، 22-1-2021 وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت 23-1-2021.وقالت الشركة القابضة، وفق بيان لوزارة الإسكان، أن القطع يشمل مناطق (عباس فريد- الكورنيش وحتى أطلس)، ومناطق (شرق البندر بالكامل- الشيخ هارون- خور المحمودية- المسلة- منطقة النفق- منشية النوبة – منطقة صالح حرب- الكسارة- الناصرية وما حولها)، وذلك نظرًا لأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش، بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضي، مع الربط بالمحابس الجديدة، وتنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحية.وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.