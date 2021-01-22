المقاولون العرب تفوز بمشروع تطوير مصنع 6 بشركة مصر للغزل والنسيج

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أن الشركة قد فازت بمشروع لتطوير مصنع (٦) بشركة مصر للغزل والنسيج، التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والذى تبلغ مساحته ٢٠ ألف متر، وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار جهود الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر وإعادتها إلى سابق عهدها.وأضاف المهندس سيد فاروق أن مبنى المصنع يتكون من دورين أرضى وعلوى وتشمل أعمال التطوير، الأعمال المدنية حيث يتم تأهيل الكمرات الدائرية الحاملة للسقف الخرسانى والحوائط والأرضيات ومجارى الهواء أسفل الماكينات وعمل بلاطات خرسانية بكامل المسطح، إضافة إلى أعمال إحلال وإنشاء عدد ٦ محطات ترطيب هواء بمساحة متوسطة ١٠٠٠ متر مربع وأعمال حفر بكميات تبلغ ٣٠ الف متر مكعب وأعمال الخرسانات.