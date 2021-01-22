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مصر

القنصل الفرنسي بالإسكندرية تتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قامت السيدة جانينا ايريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية، على رأس وفد فرنسي بمصر، بزيارة تفقدية أمس لمدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك للاطلاع على ما تم وجار تنفيذه بالمدينة.

وخلال الزيارة، قدم المهندس أسامة عبد الغني، عرضا مختصرا عن مشروعات المدينة، ثم قام الوفد الفرنسي بجولة بالممشى السياحي والأبراج الشاطئية والمنطقة الترفيهية، مرورًا بالحي اللاتيني ثم المنطقة التراثية، ثم الإسكان والجامعة الدولية بالعلمين الجديدة.

وانتهت جولة الوفد الفرنسي بزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى بالمدينة، وكلية الذكاء الاصطناعي، كما قام رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة في نهاية الجولة بتقديم درع المدينة لقنصل فرنسا.

من جانبها دونت قنصل عام فرنسا بالاسكندرية، كلمة تذكارية بسجل الزيارات للمدينة، أشادت خلالها بما رأته من إنجازات، وبالمجهودات المبذولة وسرعة الإنجاز في فترة زمنية قصيرة، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الاقتصادي، والثقافي المصري الفرنسي الناتج عن العلاقات التاريخية، والوطيدة بين البلدين.

جدير بالذكر، أنه رافق جانينا ايريرا، خلال زيارتها للمدينة، کریستوف أيزاك، مستشار ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وألكسندر لو جراف، سكرتير ثان بسفارة فرنسا بالقاهرة، وکامیل تیبوه، مستشارة سياسية بسفارة فرنسا بالقاهرة، وفيليب جارسيا، مدير بيزنس فرانس، ولورا أبو حيدر، الأمين العام بالمركز الثقافي الفرنسي، ومايا الرمالي، مسئولة التعليم الجامعي بالمركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وريم عبدالرحماني، مسئولة التعليم الجامعي بالمركز الثقافي الفرنسي بمصر، ودينا ماجد، مساعد ومترجم قنصل عام فرنسا.

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