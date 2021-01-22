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فن

تفاصيل الحلقة 30 من مسلسل جمال الحريم

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:03 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 30 من مسلسل جمال الحريم، حيث حقق مسلسل "جمال الحريم"  نسب مشاهدة عالية على قناة DMC، متصدرا تريند "جوجل" عقب انتهاء حلقته الـ 29 والتي شهدت أحداث مشوقة ومرعبة للغاية. 

تفاصيل الحلقة 30 من مسلسل جمال الحريم

تدور أحداث مسلسل "جمال الحريم" فى إطار درامى مشوق حيث تتعرض نور اللبنانية ودينا فؤاد صديقتها إلى غرائب وعجائب مع الجن والعفاريت وتستمر الأحداث المشوقة بالعمل، وقد اشتعلت الأحداث في حلقته الثلاثون عندما تطورت العلاقة بين نور وخالد، وتمكن صديقتها من طلب المزيد من العلم في عالم الجن للسيطرة على من حولها، كما زادت شكوك نور في ابنة الشغاله لتصرفها غير المبررة التي شهدت خلال أحداث الحلقة.

مواعيد عرض المسلسل على قناة dmc

ويعرض المسلسل يوميًا على مجموعة قنوات DMC، حيث انطلق عرض أولى حلقات العمل الفترة الماضية وعرض منه 20 حلقة حتى الآن، فى تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC ويعاد الساعة 3 صباحًا، و12.30 ظهرًا، أما على قناة DMC دراما فيعرض الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 2.45 صباحًا، و9 صباحًا، و3.45 مساء.

المسلسل من بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

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من جانب آخر، تقف نور أمام النجم ياسر جلال فى مسلسله الرمضانى المقبل "ضل راجل"، للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم"، وتجسد نور فى هذا العمل دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد منذ أسبوعين، والعمل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي.

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