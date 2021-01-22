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سياسي

برلمانى: معاش العمالة غير المنتظمة يحفظ حقهم

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:28 ص
أيمن محسب، عضو لجنة
أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس
منى هيبة
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أكد أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تعمل فى جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات، ومرورًا بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والعاملين بقطاع الزراعة وعمال التراحيل، انتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم، لافتًا إلى أنه رأى وجوب التقدم بمشروع قانون يحفظ لتلك الفئة العاملة حقوقهم الاجتماعية ويضع خطة كاملة لرعايتهم تحت مظلة قانونية.

وأضاف «محسب»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن الهدف من وراء مشروع القانون توفير معاش لائق لكل من يبلغ سن الستين من العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الاشتراك سيكون من سن 18 سنة إلى 60 سنة، وسيتم استثمار وإدارة أموال الاشتراكات من خلال صندوق قائم عليه 13 خبيرًا، لن يتقاضوا أى رواتب من أموال الصندوق مطلقًا.

وأوضح عضو الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه وفق لآخر دراسة صدرت عن مجلس الوزراء خلال شهر مارس من العام الماضي 2020، أكدت أن هناك 14 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل 60 مليون مصرى بأسرهم، مؤكدًا أن تلك الأسر تضررت خلال الفترة الأخيرة لعدم وجود مظلة تأمينية تحميهم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار «محسب»، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بإطلاق المنح لحماية العملة غير المنتظمة، عقب ما تعرضت له من ظروف بفعل حالة الإغلاق خلال الشهور الأولى من جائحة فيروس كورونا، وجاءت بمثابة الإنقاذ في وقت الحاجة، لذا يجب إصدار تشريع يحفظ حقوق تلك الشريحة الكبيرة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعمهم وضرورة إعداد استراتيجية متكاملة لدمج العمالة غير المنتظمة فى منظومة العمل الرسمية.

ولفت «محسب»، إلى أنه عند إدراج مشروع القانون سيتقدم بطلب لرئيس المجلس بعقد سلسلة من الجلسات الاستماع والمناقشة، بحضور ممثلين من النقابات العمالية والمهنية، لأخذ آرائهم ومقترحاتهم، بهدف خروج تشريع عادل يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة ويكون بمثابة مظلة تأمينية لهم.

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