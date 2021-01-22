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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:38 ص
مهندس مصري
مهندس مصري
كمال عبد الرحمن
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تطبيق موبايل فكرته مستوحاه من خوذات طياري المقاتلات الحربية ومن السيارات الفارهة، بتطوير مصري بنسبة 100% يثبت أن المصريين ليسوا بعيدين عن المنافسة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

إضافة جديدة في عالم السيارات أجراها المهندس إيهاب رضا، مهندس تكنولوجي، بتطوير برنامج لقياس سُرعة السيارات عن طريق الأقمار الاصطناعية (جي بي إس) وعرضها كانعكاس على زجاج السيارة الأمامي كميزة سلامة، ليستطيع السائق النظر إلى سُرعة السيارة من خلال الزجاج، دون النظر إلى الأسفل ناحية «العدّاد» فبالتالي لا يرفع عينه عن الطريق.

يقول المهندس إيهاب رضا، إنَّ البرنامج يمكن أن يعرض البيانات بطريقتين أولًا كانعكاس على الزجاج وهي الطريقة الأفضل ليلًا أو أنّ يتم تثبيت الموبايل على حامل والنظر إليه مباشرة وهو الوضع الأفضل نهارًا لتفادي تأثير ضوء الشمس، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يعمل على الموبايل مباشرة بدون الحاجة لأي تواصل مع السيارة.

ويُضيف المهندس المصري أنَّ البرنامج بجانب عرض سرعة السيارة يقوم بعرض أسماء الشوارع التي تسير فيها السيارة سواء بالأحرف العربية أو الإنجليزية، كما يُمكنه أيضًا عرض السرعة القصوى في أغلب الشوارع الهامة والتنبيه صوتيًا وبصريًا عند تجاوزها.

كما يقوم البرنامج بعرض معلومات الطقس مثل درجات الحرارة وسرعة الرياح وكمية السُحُب، كما يمكن تحديد الاتجاهات سواء عن طريق بوصلة الموبايل أو عن طريق الأقمار الاصطناعية (جي بي إس) وهذا مهم جدًّا في الرحلات الصحراوية أو في اللنشات واليخوت البحرية، إلى جانب عرض الارتفاع عن سطح البحر ومؤشر ميلان الطريق (صاعد-هابط) وكذلك تخزين عدد لا نهائي من الرحلات،

ويوضح المهندس إيهاب أن البرنامج بجانب استخدامه في السيارات والدرجات النارية، إلا أن الكثير من المستخدمين يستخدمونه أيضًا في اليخوت البحرية والدراجات الهوائية بجانب استخدام ميزة تخزين الرحلات في التطريق لحساب مسافات المشي، مشيرا إلى أن البرنامج يمكنه عرض السرعات والمسافات بالكيلومتر والميل والمتر والعقدة البحرية، مؤكدا أنَّ البرنامج مبني على السلامة والأمان لجميع مُستخدميه، مشيرًا إلى أنَّ هدفه الأساسي هو مُساعدة السائق وتقديم جميع وسائل الراحة له، إلى جانب مُميّزات عديدة أخرى توجد بالبرنامج.
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البرنامج تم طَرحُه على متجر «جوجل بلاي» ولاقى نجاح كبير وتم تنزيله في 172 دولة حول العالم، وللوصول للبرنامج وتنزيله عبر الهاتف المحمول.
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس
بأحدث تكنولوجيا.. مهندس مصري يضع تطبيقا لقياس سرعة السيارات بالانعكاس

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