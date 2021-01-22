«مصر للطيران» تسير 58 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 58 رحلة جوية بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من جوانزو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، كازبلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، كوبنهاجن، أمستردام، نيويورك، أثينا، جوبا، فيينا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، أربيل.و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6574 راكبا من مختلف الجنسيات.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية، لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.