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منوعات

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف، ترتفع عمليات البحث على محركات الانترنت يوميًا على "جوجل " من قبل المواطنين الباحثين عن الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي في بداية عام 2021 لمساعدة أصحاب الحرف الراغبين في العمل.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن فرص لتوظيف أصحاب الحرف المختلفة، في إطار جهود الحكومة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء  مصطفى مدبولي ، لتوفير فرص عمل لجميع المواطنين بمختلف المجالات والتخصصات.

ويعرض لكم «الدستور» في تقريره، كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب الحرف، المهن التي يمكن للراغبين للعمل بالتقديم، وذلك بمختلف المجالات والتخصصات.

1 - عمال مباني.

2 - خدمات واكسسوارات سيارات، وسروجي.

3 - أعمال زجاج - وتركيب أرضيات وبلاط ورخام.

4 - تركيب مصاعد - وتركيب وتصنيع ألوميتال - وصيانة وتركيب فلاتر.

5 - فنيين صيانة هواتف المحمول.

6 - مندوب توصيل.

7- عمال كهرباء - وعمال تبريد وتكييف.

8 - عمال نجارة - و حدادة - ولحام - وسباكة - ومنجد - واسترجي.

9 - سائقين درجة ثالثة - و سائقين درجة ثانية.

10 - عمال تعبئة وتغليف.

11 - أمين مخازن - وعمال إنتاج وخراطيم.

كيفية التقديم في وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف

يمكن للمواطن الذي يرغب في البحث عن وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، يجب عليه تسجيل الدخول أولًا على الموقع التي أعلنت عنه وزارة التضامن حتى يتمكن من الاشتراك في الخدمة التي تسمى " فرصنا " وتتيح هذه الخدمة أصحاب الحرف التقديم بأسرع وأسهل طريقة.

الرابط الإلكتروني: (من هنا)
حيث أطلقت الوزارة هذا التطبيق للتسهيل على الراغبين في العمل، وتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع، حفاظًا على صحة المواطنين، وأيضًا للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

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