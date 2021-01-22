محافظ كفرالشيخ يوجه برفع كفاءة الورشة المركزية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الورشة المركزية، التابعة لجهاز النظافة والتجميل، وتابع أعمال التدخل السريع، والإنارة العامة، ومشتل المحافظة، ووجه العاملين بالورشة المركزية برفع كفاءتها، وتخصيص مخازن للأخشاب، ومخازن للحديد، وبدء إعادة تدوير الرواكد، ونقل معدات مجالس المدن وإصلاحها، واستغلال التندات لحماية السيارات، واستغلال المعدات الثقيلة.رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمود زهران، مدير جهاز النظافة والتجميل.كما وجه محافظ كفرالشيخ، باستغلال المعدات التي تضمها الورشة المركزية فى إصلاح وصيانة معدلات مجالس المدن والحملة التابعة للمحافظة، وإعادة تشغيل المغسلة، ووجه برفع كفاءة الورشة المركزية، كما وجه باستغلال الأشجار والنباتات بمشتل المحافظة، لزراعة الأشجار بالجزر بين الشوارع بالمحافظة، وعرض النباتات والأشجار للجمهور بأسعار أقل من المشاتل الخاصة.