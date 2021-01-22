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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:13 ص
مستحقات عمال بالسعودية
مستحقات عمال بالسعودية
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديًا، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 84 ألفًا و352 ريالاً سعوديًا، أي ما يوازى 350 ألف جنيه مصري تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عاملين هم: "محمد.أ.ش"، (مبلط رخام)، والطبيبة "أسماء.ك.ل"، (ممارسة عامة)، و"حسام.ح.ع.أ"، (فنى سلامة وصحة مهنية)، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب، بالتفاوض وديًا مع الكفيل"شركة فيافر للتجارة والمقاولات" بتبوك، وحصل العامل "محمد.أ.ش" (مبلط رخام)، على مستحقاته البالغة ٤١ ألف ريال قيمة رواتب ٩ شهور، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة، كما حصلت الطبيبة "أسماء.ك.ل" (ممارسة عامة) من الكفيل "مجمع صحة الخلود الطبية" بجدة، وحصل المواطن "حسام.ح.ع.أ"، (فني سلامة وصحة مهنية)، بعد مساعدة مكتب التمثيل العمالي له في تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله "شركة الهاجدية للمقاولات المحدودة" مكة المكرمة على مبلغ ١١٣٥٢ ريالاً وتم تسلم الشيك وصرف المبلغ.
القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية
القوى العاملة: تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية

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