أسقف مغاغة يلقي عظته الأسبوعية مساء اليوم

يترأس الأنبا أغاثون أسقف مغاغة، اليوم، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.