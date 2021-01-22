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محافظات

ضبط 34 ألف كمامة وبخاخة كحول مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:57 ص
كمامة وبخاخة كحول
كمامة وبخاخة كحول
عمرو الشامي
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نفذت مديرية التموين بكفر الشيخ، عدة حملات على مدار أسبوع، بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، للمرور على الأسواق والمخازن الطبية والمحال التجارية لمحاربة الغش التجاري ومحتكري الكمامات والمطهرات الطبية بدوائر مراكز المحافظة.

وتمكنت الحملات من ضبط «30 ألف كمامة، و52 ألفا و500 سرنجة، و4 آلاف بخاخة كحول»، وجميعها مجهولة المصدر، داخل مخزن مستلزمات طبية، بدون ترخيص، بدون أي فواتير، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 327 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الصلصلة والمربى، بدون ترخيص، بدائرة مركز البرلس، بداخله «6 آلاف برطمان صلصة، مجهولة المصدر، و200 شيكارة مثبت قوام مستورد، بدون فواتير، و100 شيكارة نشا، مجهولة المصدر، وطن و300 كجم سكر تمويني مدعم محظور استخدامه في الأغراض الصناعية، و100 كجم لون أحمر، منتهي الصلاحية، و30 كجم طعم مشمش، بدون أي بيانات»، وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 37 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز البرلس، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضبطت الحملات 150 شيكارة سماد مدعم، بمحال لبيع السماد بدائرة مركز البرلس، وتحرر المحضر رقم 57 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز البرلس، كما ضبطت طن منظفات صناعية، مجهول المصدر، بدون أي بيانات، داخل مركز الرياض، وتحرر المحضر 270 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز الرياض، بالإضافة إلي ضبط 350 علبة سجائر، مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 271 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز الرياض.

كما أثمرت جهود الحملات عن ضبط 300 قطعة مصاصة، مجهولة المصدر، بدون أي بيانات، بإحدي المحلات بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر رقم 70 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز الحامول، و100 قطعة حلوي أطفال، مجهولة المصدر، بدون أي بيانات، داخل محل لبيع الحلويات بدائرة مركز الحامول، وتحرر المحضر 67 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021 مركز الحامول، وجاري عرض المحاضر علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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