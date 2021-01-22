«أطباء المنوفية» تنعى استشاري التأمين الصحي المتوفى بكورونا

نعت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، الدكتور نبيل محروس استشاري في هيئة التأمين الصحي، والذي توفي صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال بيان نقابة الأطباء: تنعى نقابة أطباء المنوفية الدكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وسادت حالة من الحزن عبر عنها العديد من زملاء الطبيب المتوفى، مؤكدين على سمعته الطيبة وحسن سريرته، وقدموا التعازي لأبنائه.وأعلنت أسرة الدكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي وفاته أمس الخميس، وشُيع جثمان الفقيد من مسجد حسام الدين بمدينة شبين الكوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.