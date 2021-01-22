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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة «الكمامة» في سمنود بالغربية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:54 ص
واقعة «الكمامة» في
واقعة «الكمامة» في سمنود بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، توجيهاته إلى رئيس نيابة سمنود، بفتح باب تحقيق عاجل في واقعة مشادة بين عدد من المحامين وسيده أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص مع رئيس مدينة سمنود ولجنه مشكلة للرقابة على ارتداء كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد العيدروسي، يُفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من المحاسب محمد متولي أبوسليم، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بعدم التزام سيدة بارتداء كمامة طبية للوقاية من كورونا، وحدوث مشادة بينها ومجموعة من المحامين واعتراضهم على قرارات الحكومة بتحرير غرامة 50 جنيه لكل فرد.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسه الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقف سمنود، وتم اصطحاب الطرفين إلى ديوان مركز شرطة سمنود لسماع الأقوال في الواقعة.


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