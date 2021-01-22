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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«لسنا في خصومة مع الحكومة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:45 ص
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بالعديد من التصريحات الهامة خلال انعقاد الجلسات العامة للمجلس على مدار الأسبوع الماضي.

وترصد «الدستور» أبرز تلك التصريحات لرئيس مجلس النواب خلال الجلسات العامة في الفترة من 17 حتى 21 يناير 2021، خلال السطور التالية:

- برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة، ومجلس النواب سيعمل مع كافة المؤسسات والقطاعات لتنفيذ الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي "2030" من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

- المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب، الذي سيعمل بكافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس "تشريعًا ورقابة".

- ضرورة الحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة من خلال الالتزام بلائحة المجلس، وعدم الجلوس في المقاعد المخصصة للسادة الوزراء أو مقاطعتهم أثناء حديثهم، وعدم التحدث أثناء سير الجلسة، من أجل الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بمجلس النواب.

- لسنا في خصومة مع الحكومة، فنحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه، ويسعدني سماع صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، وعلى الهيئات البرلمانية التنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث تجنبًا للتكرار.

- أتبع أسلوبًا هادئًا في إدارة الجلسات العامة وأوكد على التزامي أمام الوطن والمواطنين والنواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.

- تحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

- تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن، فالشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذي يواجه الموت بكل شجاعة مسطرًا أعظم التحديات على الأرض.

- تحية لأم وأخت وزوجة وأبناء الشهيد، وتحية لكل مفقودى وضحايا ومصابى العمليات الحربية والأمنية... والكل شريك في حماية الوطن ورفع شأنه.

- خالص التقدير للدور الذى قام ويقوم به الفن فى مصر على مدار التاريخ... فالفن يمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر على مر التاريخ.

- تفعيل التابلت والتخلي عن الورق، ضرورة هامة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ويجب الإبقاء على تفعيل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول.
«لسنا في خصومة مع الحكومة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع
«لسنا في خصومة مع الحكومة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع
«لسنا في خصومة مع الحكومة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع
«لسنا في خصومة مع الحكومة».. أبرز تصريحات رئيس البرلمان خلال أسبوع

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