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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات من هجمات إلكترونية أمريكية على روسيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:44 ص
هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية
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حذر مركز الأمن الإلكتروني الروسي، من مخاطر قيام الولايات المتحدة وحلفائها بهجمات إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا، وأوصى باتخاذ تدابير لحماية مواردها والمعلومات الخاصة بها.

وذكر مركز الأمن الإلكتروني الروسي، في بيان اليوم الجمعة، أنه ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الاتهامات المستمرة لروسيا بالتورط في تنظيم هجمات إلكترونيه، والتي أعرب عنها ممثلو الولايات المتحدة وحلفاؤهم، وتهديداتهم بشن هجمات انتقامية على البنية التحتية للمعلومات الحيوية الروسية.

وتتمثل المهمة الرئيسية لمركز التنسيق الوطني الروسي للحوادث الحاسوبية في تنسيق أنشطة قضايا البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا، بشأن الكشف والوقاية والقضاء على عواقب الهجمات الإلكترونية والتعامل معها، ومن بين مهام المركز أيضًا تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية ومع الزملاء الأجانب، وتحليل الهجمات الإلكترونية السابقة وتطوير أساليب مكافحتها.

وكانت مجموعة الهاكرز قد تمكنت من سرقة بيانات من وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأميركية نهاية العام الماضي، وكان حجم الاختراق شديد الخطورة.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أنه تم اتهام قراصنة روس بالتورط في هذه القرصنة، فيما وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اتهامات وسائل الإعلام الأميركية لروسيا بأنها لا أساس لها من الصحة.

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