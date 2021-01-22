بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس نيقولاوس

ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، ثيودروس الثاني، اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي لمرور أربعين يوما على رحيل المتروبوليت نيفون، مطران بورسعيد، الراحل في كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد.و شارك في القداس الإلهي مطارنة الكرسي الإسكندرية في مصر، كل من المتروبوليت نقولا، مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها والوكيل البطريركي لشؤون المتكلمين العربية، والمتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة، والمتروبوليت ناركيسوس، مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية.