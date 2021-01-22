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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لتشجيع العزل الذاتى.. بريطانيا تدرس منح 500 إسترلينى لكل مصاب بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:55 ص
جريدة الدستور
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كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عن خطة يدرسها وزراء بريطانيا لتخصيص 500 جنيه إسترليني لكل شخص يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغض النظر عن وضعهم المالي، وذلك لتشجيعهم على العزل الذاتي.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الخطة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على إجراء الاختبار وإقناع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بالبقاء في المنزل، ورجحت أن تثير الخطة التي قد تصل تكلفتها إلى 450 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا قلق وزارة الخزانة البريطانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تخوف العديد من العاملين المستقلين، من تكبد خسائر مادية إذا امتثلوا لتوجيهات العزلة الذاتية.

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