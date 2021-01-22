أمريكا تسجل 189 ألف إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 22/يناير/2021 - 10:39 ص
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و3955 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.
وأفادت البيانات الواردة من الجامعة- حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة- بأن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بدء الجائحة وحتى الآن وصلت إلى 24 مليونا و627 ألفا و882 إصابة، بينها 410 آلاف و105 حالات وفاة.
وأفادت البيانات الواردة من الجامعة- حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة- بأن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بدء الجائحة وحتى الآن وصلت إلى 24 مليونا و627 ألفا و882 إصابة، بينها 410 آلاف و105 حالات وفاة.