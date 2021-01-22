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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أمريكا تسجل 189 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و3955 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وأفادت البيانات الواردة من الجامعة- حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة- بأن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بدء الجائحة وحتى الآن وصلت إلى 24 مليونا و627 ألفا و882 إصابة، بينها 410 آلاف و105 حالات وفاة.

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