أمريكا تسجل 189 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 188 ألفا و952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و3955 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.وأفادت البيانات الواردة من الجامعة- حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة- بأن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بدء الجائحة وحتى الآن وصلت إلى 24 مليونا و627 ألفا و882 إصابة، بينها 410 آلاف و105 حالات وفاة.