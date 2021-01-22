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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا تسجل 21 ألف إصابة جديدة و580 وفاة بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
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أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الجمعة، زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس بمقدار 21 ألفًا و513 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و677 ألفًا و352 حالة.
وذكر المقر - "خلال اليوم الماضي، سجلت روسيا 21513 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في 85 إقليمًا، بينها 2539 حالة بدون أعراض سريرية".
وأضاف المقر أن بطرسبرج شهدت أكثر الإصابات المسجلة حديثًا 3104 حالات تليها العاصمة موسكو 3037 حالة، ثم مقاطعة ضواحي موسكو بتسجيل 1142.
وأوضح أن روسيا خلال اليوم الماضي سجلت 580 حالة وفاة ليبلغ تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 68 ألفًا و412 شخصًا.

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