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عالم

اليابان تجدد موقفها بعدم الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة النووية

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
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جدد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، تأكيده عدم نية بلاده الانضمام إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، معربًا عن شكوكه في فعالية اتفاق لا تدعمه الدول الممتلكة للأسلحة النووية.

وقال سوجا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن طوكيو ستكون "حذرة" في دراسة وضع المراقب للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق أكثر من 50 دولة موقعة.

وأضاف سوجا أمام البرلمان "بصفتنا الدولة الوحيدة التي عانت من تفجيرات نووية خلال الحرب العالمية الثانية، تتحمل اليابان مسؤولية تولي زمام المبادرة في جهود المجتمع الدولي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية".

وتابع قائلا: "لكن معاهدة حظر الأسلحة النووية لا تحظى بدعم الدول الممتلكة للأسلحة النووية ولا العديد من الدول غير النووية. وتماشيا مع موقفنا بأنه من الضروري اتباع مسار ثابت وواقعي نحو نزع السلاح النووي، ليس لدى اليابان أي نية لتوقيع المعاهدة".

وأكد سوجا أن اليابان ستواصل جهودها "لبناء جسر" بين الدول الممتلكة للأسلحة النووية والدول غير النووية، بما في ذلك إخبار العالم بالعواقب المروعة لاستخدام الأسلحة النووية.

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