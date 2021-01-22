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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مسؤول أمني ألماني: عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يرى الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان، توماس شتروبل، عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرج في شتوتجارت: "المصنفون على أنهم خطيرون أمنيا في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل"، موضحا في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، "حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سورية".

وانتهى حظر الترحيل إلى سوريا، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في هذا الاتجاه.

وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنيا إلى سوريا.

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