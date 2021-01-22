خبيرة لغة جسد عن عائلة بايدن: يغلب عليها الدفء والمودة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب رئيسها جو بايدن يوم 20 يناير الجاري، خلفًا للرئيس السابق دونالد ترامب.ووفقًا لموقع "الديلي ميل" أوضحت خبيرة لغة الجسد، جودي جيمس، أن الزوجين جو بايدن وجيل زوجته يتصرفان بشكل طبيعي، على عكس دونالد وميلانيا ترامب، موضحة أن جيل تظهر ثقة مريحة لكنها لا تزال "ممتعة ومطمئنة" تجاه زوجها، وذلك يظهر من إمساك اليدين إلى قبلة على الشفاه، ووضع جو وجيل بايدن عرضًا حنونًا في حفل التنصيب.وتابعت خبيرة لغة الجسد، بد الزوجان اللذان تزوجا منذ 40 عامًا، واثقين ومرتاحين معًا وكأفراد أثناء قيادتهما المنصة، واصفة العلاقة بكونها عودة إلى الدفء الحقيقي والمودة في البيت الأبيض بعد أربع سنوات من الجمود الصارم الذي كثيرًا ما رأيناه بين دونالد وميلانيا ترامب.و أشارت "جودي"، إلى أن أناقة بايدن وثقته أثناء جلوسه بمفرده على كرسيه على الشرفة كانت واضحة، ولكن كانت لا تزال هناك لحظة ذات مظهر عفوي عندما انحنت جيل إلى الأمام، ووضعت يديها على زوجها بطريقة توضح الراحة والدفء في علاقتهما.وأضافت: "على عكس كل ما فعله دونالد ترامب فيما يتعلق بطقوس لغة الجسد الرئاسية، فقد قلب تلك النظرة على رأسها من خلال إظهار الحساسية تجاه أي عرض علني للمودة مع زوجته ميلانيا، بالإضافة إلى افتقار استخدام إشارات الربط، مثل طقوس اللمسة الخفية ونظرة العين للتواصل وتصميم الرقصات بصمت في الأماكن العامة، إلى تلك اللحظات البارزة من تصميم الرقصات السيئ عندما شوهدت ميلانيا رفع يد زوجها بعيدًا وهو يمد يده ليأخذها.