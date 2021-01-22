رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يتراجع 1% مع ارتفاع الإصابات بكورونا فى الصين

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:37 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
هوت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 11 شهرًا الذي بلغته الأسبوع الماضي إذ تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 52.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 18 سنتًا أمس الخميس.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا أو ما يعادل 1.03 بالمئة إلى 55.52 دولار للبرميل، لتمحو مكسبًا بواقع سنتين حققته أمس الخميس.
وتترقب السوق البيانات الرسمية لمخزونات النفط الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة بعد بيانات للقطاع كشفت يوم الأربعاء عن زيادة مفاجئة 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 1.2 مليون برميل.
وعزز تعافي الطلب على الوقود في الصين مكاسب السوق في أواخر العام الماضي بينما تخلفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الانتعاش، لكن ذلك المصدر من الدعم يتبدد إذ أدت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الانتشار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

خبير ألماني لا يستبعد حدوث موجة رابعة وخامسة من كورونا

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

«لؤلؤة» وغيرها.. المسلسلات الشتوية تجمع العائلة وتكسر كآبة «كورونا»

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22-1-2021

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة