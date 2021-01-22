«إرادة جيل» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: بطولاتهم تسطر بحروف من نور

هنأ النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، وكل قيادات الحزب، وزارة الداخلية وقياداتها والعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير2021، مؤكدًا تضحيات رجال الشرطة والبطولات الفدائية التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وشدد الحزب فى بيان صادر عنه، على دور رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين، مؤكدًا أن هناك العديد من البطولات التى سطرت بحروف من نور في سجل جهاز الشرطة، لما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في سبيل الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الوطني والبطولي الذي يقدمونه في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأثنى "مطر" على مجهودات الشرطة في كل القطاعات، حيث إنهم لا يألون جهدًا في خدمة بلدهم، لافتًا إلى أن الشرطة قدمت الكثير من الأبطال الشهداء في أكثر من موقع، مضحين بأروحهم من أجل مصر واستقرارها، موجهًا تحية إلى روح الشهداء منهم.