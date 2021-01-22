حملة بحي شرق بالإسكندرية لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتنسيق مع وحده تكافؤ الفرص بحي شرق الإسكندرية، ومركز معلومات التنمية المحلية حملة توعية بمخاطر الإدمان تحت شعار ”أنت أقوى من المخدرات”.جاءت حملة في موقف العوايد بحي شرق وتحت إشراف الأستاذ محارب هيلع رئيس الحي، وتم خلالها تم نشر الوعي بين السائقين بالموقف وكذلك المواطنين المترددين على المكان، وتم توزيع ملصقات تتضمن شرح مبسط عن الإدمان وخطورته، وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة بسرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.وتأتي حملة اليوم من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين كل من محافظة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتستمر حملات التوعية لتشمل جميع أنحاء الحي.