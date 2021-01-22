4 اجتماعات للجنة الإدارة المحلية الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، وسيكون الاجتماع الأول مساء يوم الأحد 24 من يناير الجارى، وذلك لعرض قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية.ويتناول الاجتماع الثانى يوم الاثنين الموافق 25 من يناير الجارى، عرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذى سبق وأعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول.وتواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، لعرض تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.وتعقد اللجنة الاجتماع الرابع الأربعاء، وذلك لعرض القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ولائحته التنفيذية.