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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«اللي مالوش كبير» يجمع ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد في رمضان

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:14 ص
ياسمين عبد العزيزمع
ياسمين عبد العزيزمع الفنانة إيمان السيد،
هبه محمد
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نشرت الفنان ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لها مع الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ويُظهر الفيديو ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد، وتستعدان للموسم الرمضاني 2021، بمسلسل «اللي مالوش كبير».

وشاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل «ونحب تاني ليه؟» من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

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