رئيس «الضرائب»: لا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة



قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تمت إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة؛ وذلك لتلاعبه في أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، كما تمت إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، مؤكدًا الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأضاف «عبدالقادر»، أن وزارة المالية قد أقامت دعوي عمومية ضد أحد المحاسبين، وإحالته للنيابة، حيث إنه ساعد عملائه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، وأقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، لافتًا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة لا يُسيئ للمحاسبين الشرفاء، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.

وأوضح أن الخمس شركات التي تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة، تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة، حيث لم يقوموا بالتسجيل ولم يقوموا بعمل توقيع إلكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق.

وشدد على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة.