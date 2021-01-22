«قوى عاملة مطروح»: التفتيش على 85 منشأة خلال ديسمبر

قال فريد سنوسي، مدير مديريةالقوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، إن المديرية أجرت تفتيشًا خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، على 85 منشأة بنظام الدورى النهاري، والقيام بـ11 حملة، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية، وعقد ندوتين توعية، وفي مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.وأضاف «سنوسي»، في بيان اليوم الجمعة، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، فصرفت المديرية منحًا للرعاية الصحية لـ67 عاملًا من المسجلين بالوحدة بإجمالي 40 ألف جنيه.